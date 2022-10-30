После освобождения Херсона. Угрозы нового вторжения из Беларуси сейчас нет, но риск может очень быстро возрасти — Буданов 30 октября, 17:00 Ранее в Генштабе ВСУ говорили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Сейчас присутствие российских военных в Беларуси не слишком большое, угрозы нового вторжения оттуда в Украину пока нет. Однако после деоккупации Херсона ситуация может измениться «очень быстро».



Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью The War Zone.

«Там [в Беларуси] всего около 4300 военнослужащих. И они очень ограничены. Эта группировка очень ограничена в системах тяжелого вооружения, и большинство — около 80% группировки — это мобилизованный персонал», — говорит он.

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По словам Буданова, когда ВСУ отвоюют Херсон, то боеспособная российская группировка после выхода из-под города частично передислоцируется на запорожское направление.

«Но часть их может переместиться в Беларусь и создавать там угрозу[…] Отрезать линии поставок с запада является стратегической целью врага. И, можно сказать, это заветная мечта РФ», — заявил глава украинской разведки.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять dооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в vинобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

По данным СМИ, Лукашенко решил начать скрытую мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан. Лукашенко отрицает, что в Беларуси проводится скрытая мобилизация. Также он говорит, что не готовится к войне.

В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.