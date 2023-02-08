Возможное новое наступление России: переданные Украине танки должны помочь ВСУ — вице-канцлер Германии

8 февраля, 10:22
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Танки Leopard (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Танки Leopard (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что переданные Украине танки помогут ВСУ отразить возможное новое наступление России.

Об этом сообщает Tagesschau.

«Существует большое количество танков, которые предоставляются для того, чтобы отразить российское весеннее наступление», — сказал он в Вашингтоне.

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По его словам, то, сколько именно боевых танков Leopard 1А5 будет реально доставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ.

NV
Фото: NV

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

https://www.youtube.com/watch?v=qHUQDC3IW_k
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Танки Германия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Роберт Хабек Война России против Украины

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