Пентагон не наблюдает активности войск Беларуси на границы Украины
13 декабря Беларусь начала проверку боеготовности своих войск (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)
Минобороны США не наблюдает активности вооруженных сил Беларуси на границе Украины.
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдера во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.
«Мы продолжаем пристально наблюдать за ситуацией в регионе, включая Беларусь», — сказал он.
Райдер добавил, что не будет сообщать детали данных разведки, но подчеркнул, что США не видят активности белорусских войск.
«Мы не видим активности Беларуси на границе в данный момент», — сказал он.
13 декабря Беларусь начала проверку боеготовности своих войск. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».
16 ноября президент Владимир Зеленский говорил, что вторжение из Беларуси сейчас не имеет смысла. При этом он подтвердил, что количество военных там увеличилось.