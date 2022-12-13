Пентагон не наблюдает активности войск Беларуси на границы Украины 13 декабря, 23:20 13 декабря Беларусь начала проверку боеготовности своих войск (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Минобороны США не наблюдает активности вооруженных сил Беларуси на границе Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдера во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы продолжаем пристально наблюдать за ситуацией в регионе, включая Беларусь», — сказал он.

Видео дня

Райдер добавил, что не будет сообщать детали данных разведки, но подчеркнул, что США не видят активности белорусских войск.

«Мы не видим активности Беларуси на границе в данный момент», — сказал он.

13 декабря Беларусь начала проверку боеготовности своих войск. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

16 ноября президент Владимир Зеленский говорил, что вторжение из Беларуси сейчас не имеет смысла. При этом он подтвердил, что количество военных там увеличилось.