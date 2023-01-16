В Беларуси начались совместные с РФ авиационные учения 16 января, 09:06 Россия перебросила свою военную авиацию на аэродромы Беларуси якобы для участия в учениях (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia)

В понедельник, 16 января, в Беларуси начались совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил двух стран. Они проходят на фоне угрозы нового вторжения в Украину с севера.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси, что от российской стороны в учениях принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.

В Минске утверждают, что цель маневров — «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».

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Во время учений авиация Беларуси и РФ планирует отработвать ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы и авиационную поддержку группировок войск.

Также оккупационная армия РФ и белорусские военные хотят отработать высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.

В Минобороны Беларуси заявили, что в учениях будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО.

Авиаучения группировки войск РФ и Беларуси должны пройти с 16 января по 1 февраля. В Киевской городской военной администрации отмечали, что повторное нападение на Киев со стороны Беларуси может произойти в будущем, но эти учения не следует воспринимать как прямую угрозу для столицы.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.

Перед этим в Генштабе ВСУ также заявляли, что на этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.

