РФ собирает силы для очередной эскалации — Зеленский
Украинский военный в Донецкой области (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ собирает силы для очередной эскалации, но поражение агрессора должно быть безальтернативным.
«Сейчас Россия собирает силы для очередной эскалации. Вместе с партнерами должны сделать и делаем, чтобы уже сейчас хозяевам России стало понятно: никакая эскалация им не поможет. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным», — сказал он во время вечернего видеообращения.
Президент также сообщил, что ситуация в Донецкой области тяжелая, а враг проводит постоянные штурмы, не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед любой преступной активностью.
По словам украинского лидера, этому можно и нужно противопоставить только новый уровень современной военной техники, которую может получить Украина от западных партнеров.
23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.
В ГУР отмечали, что Россия может готовиться к новому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.