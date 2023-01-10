РФ собирает силы для очередной эскалации — Зеленский 10 января, 23:22 Украинский военный в Донецкой области (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ собирает силы для очередной эскалации, но поражение агрессора должно быть безальтернативным.

«Сейчас Россия собирает силы для очередной эскалации. Вместе с партнерами должны сделать и делаем, чтобы уже сейчас хозяевам России стало понятно: никакая эскалация им не поможет. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным», — сказал он во время вечернего видеообращения.

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Президент также сообщил, что ситуация в Донецкой области тяжелая, а враг проводит постоянные штурмы, не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед любой преступной активностью.

По словам украинского лидера, этому можно и нужно противопоставить только новый уровень современной военной техники, которую может получить Украина от западных партнеров.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.

В ГУР отмечали, что Россия может готовиться к новому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.