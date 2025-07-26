Туск считает, что Россия может быть готова к конфронтации со странами ЕС к 2027 году
Премьер-министр Польши Дональд Туск, 23 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Kuba Stezycki)
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может быть готова к конфронтации с Европейским Союзом уже в 2027 году. Об этом он написал в соцсети Х 25 июля.
Он отметил, что подобные предостережения прозвучали от главнокомандующего сил НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича. По словам Туска, речь идет не только об угрозе в целом для ЕС, но и конкретно для Польши.
«Сегодня главнокомандующий сил НАТО в Европе и главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексус Гринкевич в разговоре со мной подтвердил, что Россия будет готова к конфронтации с Европой, а следовательно, и с нами уже в 2027 году», — сказал он.
Туск отметил, что такие же сигналы слышал и от бывшего руководителя британской разведки MI6, а также действующей руководительницы службы.
24 июня президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, «чтобы проверить Альянс».
В то же время, когда его спросили, может ли Россия напасть в течение нескольких месяцев, Зеленский сказал, что не «верит, что [Путин] готов».
11 июня глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль сообщил, что разведка получила «конкретные доказательства» того, что Россия планирует нападение на территорию НАТО, потому что хочет проверить эффективность 5 статьи Североатлантического договора о коллективной самообороне.
По его словам, Кремль больше не верит в соблюдение гарантий НАТО по взаимопомощи, предусмотренных статьей 5, и может попытаться это проверить.
В декабре 2024 года финское издание Iltalehti писало, что в НАТО считают, что Россия отрабатывала нападение на Финляндию и страны Балтии, в частности Эстонию, а также Норвегию, и не отказалась от планов его осуществить.