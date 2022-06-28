Угроза нападения Путина на другие страны вполне реальна — министр обороны Британии 28 июня, 21:56 Бен Уоллес (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В Великобритании считают, что российский диктатор Владимир Путин может пойти дальше Украины.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

По его словам, сейчас Россия представляет «прямую и безотлагательную» угрозу для всех стран Европы. Уоллес добавил, что Британия должна увеличивать инвестиции в оборонную сферу для того, чтобы противостоять угрозам со стороны РФ и Китая.

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Уоллес добавил, что в современных условиях изменился характер угроз, стоящих перед Великобританией и миром, но не уточнил, о чем именно идет речь.

Ранее в Кремле пригрозили НАТО ударами по «центрам принятия решений» накануне саммита в Испании.

В частности, в Роскосмосе опубликовали спутниковые снимки и координаты мест, где будет проводиться саммит Альянса.

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