«Они начали разворачивать армию». Военный эксперт оценил вероятность нападения Беларуси на Украину 9 июня, 17:56 Цей матеріал також доступний українською Военный эксперт Олег Жданов заявил, что вероятность вторжения Беларуси в Украину 50 на 50 процентов (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Facebook)

Военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ оценил вероятность нападения на Украину Беларуси.



«Угроза существует. Видите ли, еще вчера мы говорили, что не наблюдаем формирования ударной группировки, сегодня уже Генеральный штаб говорит, что такая группировка вот-вот будет завершена. Скажу так, что они начали разворачивать армию — да, угроза существует», — заявил он.

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В то же время Жданов отметил, что «большой вопрос», насколько эта угроза будет реализована, так как там, где Беларусь сосредотачивает войска «не самое лучшее место для наступления».

«И когда глава Беларуси на такой имитированной встрече с жителями Беларуси вчера заявил, что ВСУ оторвут головы любому, кто сунется в Украину, а если это „нацики“, как он сказал, то еще хуже будет. И после этого отдавать приказ? Когда он создает в обществе мнение, что это не наша война, не нужно в нее вмешиваться, и после этого он скажет войскам „полный вперед, наступаем в Украину“? Я очень сомневаюсь в этом. Посмотрим. Я думаю, что вероятность нужно оставлять где-то на уровне тоже 50 на 50 процентов», — сказал эксперт.

Он также добавил, что большой угрозой со стороны Беларуси для западных областей является ракетный удар.

9 июня российская авиация нанесла ракетный удар по Житомирской области с территории Беларуси, сообщил во время брифинга заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

7 июня в армии Беларуси начались занятия по «боевой готовности».

По данным Генштаба, войска РФ разместили на территории Беларуси у границы с Украиной оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, зенитно-пушечные комплексы Панцирь-С1, зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ранее сообщала, что приказ о вторжении армии Беларуси в Украину был, но его не стали доводить до солдат. По ее словам, высшие офицерские чины понимали, что белорусские солдаты деморализованы и не хотят присоединяться к российским войскам, поэтому отданный режимом приказ «не был спущен дальше».

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