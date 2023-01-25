На территории Беларуси находятся почти 6 тысяч российских военных — ГУР 25 января, 11:11 Военные РФ (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

На территории Беларуси находятся почти 6 тысяч российских военных, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.

«Сегодня на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих», — сказал он в эфире национального телемарафона.



Видео дня

По его словам, вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию РФ, а также уже зашла на территорию Украины.

«Это Луганская область. Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск для подготовки. Это совсем другой контингент, который был в начале агрессии. Там нет мощного авиационного компонента, несмотря на обучение, там нет мощного ракетного компонента, там нет воздушно-десантных войск», — сказал Скибицкий.

По словам представителя разведки, сегодня в Беларуси есть один дивизион Искандер, зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31.

В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси или на южном направлении.

По словам спикера Пентагона Пета Райдера, признаков подготовки наступления РФ из Беларуси пока нет.