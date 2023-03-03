Потенциальные мобилизованные выезжают из Приднестровья: в ГУР назвали причину 3 марта, 15:52 В ГУР оценили угрозы для Украины со стороны Приднестровья (Фото:Vladislav Culiomza/Reuters)

Потенциальные мобилизованные выезжают из непризнанного Приднестровья на фоне угроз военных провокаций Кремля.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, пишет Укринформ.

Отвечая на вопрос, знают ли военные на территории ПМР, как действовать в случае призыва РФ начать военные провокации, он заявил: «Они знают, что им делать, именно поэтому сегодня потенциальные мобилизованные активно выезжают с территории Приднестровской молдавской республики».

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Юсов также добавил, что существующего контингента россиян в самом Приднестровье недостаточно для наступления на Украину.

«Понятно, что существующего контингента российских сил в так называемой ПМР, а на самом деле оккупированной части Молдовы, недостаточно для эффективных наступательных действий по приднестровскому направлению на Украину. Но что касается провокаций, то они возможны. Неоднократно говорилось, и это не секрет, что ответ на подобные провокации будет и будет решительным», — резюмировал представитель ГУР.

На прошлой неделе минобороны РФ распространило фейк о «подготовке вторжения ВСУ» в Приднестровье. Так называемое «минобороны» Приднестровья заявило о трехмесячных военных сборах.

В Молдове заявили, что заявление об украинском вторжении не соответствует действительности. Опроверг российские выдумки и официальный Киев.

В то же время в Кишиневе пророссийские митингующие регулярно устраивают антиправительственные протесты. 28 февраля демонстранты пытались прорваться к зданию парламента Молдовы и устроили стычки с полицией.