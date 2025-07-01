В Европе ожидают, что российский диктатор Владимир Путин «обратит внимание на восточный фланг НАТО». Империалистические амбиции Путина могут означать, что он продолжит искать возможность завоеваний в других местах.

Об этом сообщает Financial Times.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в прошлом месяце предупредил, что Москва может быть готова применить силу против альянса «в течение пяти лет».

«Не будем обманывать себя, мы все сейчас на восточном фланге», — сказал Рютте в своей речи.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что Россия планирует «новые военные операции на территории НАТО».

Хотя президент США Дональд Трамп уверял союзников, что он «с ними на всем пути», он также напугал европейские столицы, намекая, что пакт о взаимной обороне военного альянса, известный как статья 5, открыт для различных интерпретаций.

Его президентство вызвало вопросы о том, насколько сильной и долговечной будет американская гарантия безопасности.

Бывший генеральный секретарь НАТО с 2009 по 2014 год Фог Расмуссен предполагает, что у Путина проснется «аппетит к еще большей территории», если ему позволят достичь успеха в Украине.

«Он будет оказывать давление на страны Балтии… И когда американский президент публично ставит под сомнение свою приверженность статье 5, это может соблазнить Путина проверить решимость НАТО», — добавил он.

Москва уже принимает меры для усиления присутствия своих войск в регионе. Спутниковые снимки показывают повышенную активность на российских базах вблизи восточного фланга НАТО, включая аэродромы Левашово, Каменка и Оленья, которые стали целью атак украинских беспилотников.

В Петрозаводске, примерно в 175 км от границы с Финляндией, появились новые склады, а на некогда выведенной из эксплуатации авиабазе Североморск-1, примерно в 120 км к востоку от Норвегии, были расчищены территории и проложены новые взлетные полосы для самолетов.

Генерал-лейтенант Кари Нисула, заместитель начальника штаба Вооруженных сил Финляндии, подчеркнул, что планирует быть готовым к вторжению РФ «каждый день».

«За сотни лет истории вопрос не в том, произойдет ли [нападение], а в том, когда. Я должен быть готовым каждый день», — сказал он.

Многие восточноевропейские страны НАТО спешат увеличить свои расходы на оборону, чтобы восполнить пробелы в военном потенциале под давлением как России, так и Трампа.

Союзники НАТО подтвердили свою «непоколебимую приверженность коллективной обороне» на саммите альянса, а также согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП в течение следующего десятилетия, хотя существует определенная гибкость в отношении того, сколько средств будет выделено на передовую оборону. Испания обеспечила себе противоречивый отказ, пообещав достичь цели НАТО по возможностям с меньшими затратами.

Военные эксперты говорят, что интерес Москвы к приграничным государствам отличается от того, как она воспринимает Украину. Вместо полномасштабного вторжения Путин, вероятно, проверит, сможет ли НАТО ответить на атаку.

«Для России стратегической целью было бы разорвать НАТО; дело не в том, чтобы приобрести немного земли в Балтии или где-то еще», — говорит директор Международного центра обороны и безопасности в Эстонии Кристи Райк.