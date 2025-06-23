Об этом сообщает пресс-служба ГУР в Facebook.

Скибицкий напомнил, что Москва уже готовит вооруженные силы к прямому вооруженному столкновению с НАТО до 2030 года. Он подчеркнул, что именно украинский опыт может стать ключевым для сдерживания российской агрессии и противодействия ей.

«Тот опыт, который мы сегодня имеем по современному конфликту, по применению новых технологий, по применению новых видов вооружения, по новым методикам, по тактике, он на сегодняшний день неоценим», — отметил Скибицкий.

Представитель украинской разведки привел пример горячей фазы войны Израиля и Ирана, когда израильская сторона переняла украинские подходы к борьбе с дронами-камикадзе, в частности с применением вертолетов.

В ГУР также предложили масштабирование и распространение украинского опыта ведения современной войны другим государствам для углубления сотрудничества.

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя информацию ГУР, заявил, что НАТО ответит «полной силой» в случае нападения России на одну из стран Альянса.

В январе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что учитывая рост российской армии существует вероятность попытки нападения РФ на страны НАТО в 2029—2030 годах. В связи с этим он отметил важность укрепления обороноспособности Альянса до этого времени.