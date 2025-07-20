Оппозиция Эстонии считает, что в новом бюджете Евросоюза недостаточные расходы на оборону

Рютте заявил, что Россия может напасть на Эстонию через 5−7 лет (Фото: Paolo Boaretto/pexels)

Об этом сообщает ERR.

Рейнсалу подчеркивает, что недоволен планом расходов на оборону.

«Предложенные меры не означают стратегического сдвига: на оборону планируется направить всего около 18 млрд евро в год, тогда как суммарные оборонные расходы всех стран ЕС в прошлом году составили 350 млрд евро. То есть это не является существенным изменением. Эстония должна однозначно добиваться увеличения оборонных расходов», — подчеркнул он.

Бюджет ЕС на 2028−2034 годы находится только на стадии предложения.

Впереди — сложные и длительные переговоры между странами Европейского Союза, отмечают журналисты.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может напасть на Эстонию через 5−7 лет, если страны Альянса не увеличат свои оборонные инвестиции.