«Уже изучали потенциальные цели». Спецслужба Норвегии предупредила об угрозе российской диверсии в стране в следующем году

Норвежская PST привела атаку на аэропорт Лейпциг/Галле в качестве примера российской диверсии — на фото специалисты на месте происшествия, август 2026 года (Фото: REUTERS/Axel Schmidt/File Photo)

Служба безопасности полиции Норвегии (PST) повысила оценку угрозы диверсий в стране в связи с — как там отметили — серьезным развитием событий в 2026 году.

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили на сайте спецслужбы.

«В 2026 году угроза диверсий серьезно возросла. Мы считаем, что есть все основания ожидать, что российская разведка совершит диверсии в Норвегии в следующем году», — заявила директор департамента PST по государственным угрозам Ингер Хаугланд.

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По данным спецслужбы, после спада в 2025 году количество диверсий в Европе снова растет — как осуществленных, так и предотвращенных или неудачных попыток. Для их совершения используются различные методы: поджоги, взрывчатка и дроны.

В качестве примера в PST привели обнаруженный в августе дрон со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии. Большинство подобных операций, по данным спецслужбы, выполняют завербованные посредники, которые могут даже не знать, что за ними стоит государство.

Наиболее вероятными целями в Норвегии PST считает оборонную промышленность, связанные с ней компании (в частности, логистические), а также критическую инфраструктуру, например, энергетический сектор. Попыток диверсий против норвежских объектов пока не выявлено. Впрочем, по словам Хаугланд, спецслужбе известно, что лица, связанные с российской разведкой, уже изучали инфраструктуру и потенциальные цели в стране.

В PST призвали граждан и компании сообщать о любых подозрительных случаях.

21 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что, по мнению разведки США, Путин отдал приказ начать новую волну диверсий в Европе. Американская сторона считает ее отправной точкой неудачную атаку беспилотников со взрывчаткой на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии, произошедшую в августе. По данным западных официальных лиц, за подобными атаками стоит Служба специальных задач ГРУ, созданная в 2023 году на базе нескольких наиболее опасных российских спецподразделений.

После серии успешных украинских ударов большой дальности Россия активизировала диверсионную деятельность в Европе. В частности, в августе 2026 года началась волна атак на европейские оборонные предприятия / Инфографика: NV

Еще 17 октября аналитики Института изучения войны писали, что Кремль надеется с помощью диверсий и провокаций на Западе вынудить союзников прекратить помощь Украине, пока Россия зимой будет наносить удары по ее инфраструктуре. Об угрозе новых российских диверсий в Польше и странах Балтии тогда же предупреждал и премьер-министр Польши Дональд Туск.

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В начале ноября европейские спецслужбы начали проверку того, стоит ли Россия за волной ложных угроз о минировании десятков пассажирских рейсов в Европе. По данным FT, часть сотрудников разведки считает российское происхождение этих угроз наиболее вероятным.