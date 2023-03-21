РФ готовится отпустить заключенных вагнеровцев, прошедших войну — британская разведка 21 марта, 09:23 Уголовники Вагнера с боевым опытом наводнят российские города, отметили в британской разведке (Фото:REUTERS/Igor Russak)

По данным британской разведки, в ближайшие недели тысячи российских заключенных, которые воевали против Украине в составе группы Вагнера, скорее всего, будут помилованы и освобождены. Для РФ это станет серьезной проблемой.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что пик вербовки заключенных Вагнера пришелся на осень 2022 года, когда заключенным предлагалось смягчение приговора после шести месяцев службы.

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«Хотя примерно половина завербованных заключенных, скорее всего, погибли или получили ранения, есть свидетельства из России, что группа (Вагнера — ред.) придерживается обещания отпустить на свободу выживших», — отметили в разведке.

По данным ведомства, справки, которые выдают освобожденным ветеранам группы Вагнера, якобы подтверждены указом Владимира Путина.

В разведке подчеркнули, что теперь, когда группе Вагнера запретили вербовать новых заключенных, этот исход усугубит кадровые проблемы.

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«Кроме того, внезапный приток правонарушителей, часто склонных к насилию, с недавним и часто травмирующим боевым опытом, вероятно, станет серьезной проблемой для российского общества военного времени», — говорится в сообщении.

В Свердловской области России обнаружили кладбище, на котором недавно были похоронены по меньшей мере 67 оккупантов из ЧВК Вагнера, в том числе те, кто должен отбывать сейчас срок.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин ежедневно теряет 500−800 своих боевиков.

