НАТО на первом этапе купит для Украины оружие на 10 млрд долларов на первом этапе (Фото: defense.gov)

США в рамках соглашения с НАТО , по которому Украина будет получать от партнеров оружие, передадут вооружение примерно на 10 млрд долларов, сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.

Помощь для Украины будет включать ракеты, средства ПВО и артиллерийские снаряды, сказано в материале.

«Это кардинальное изменение политики Трампа, который изначально отказывался вставать на сторону Украины и до недавнего времени настаивал на поставках только оборонительного оружия, чтобы избежать эскалации в войне», — пишет издание.

Представитель Белого дома также сказал Axios, что Россия должна в течение 50 дней согласиться на прекращение огня, иначе она столкнется с жесткими санкциями и пошлинами.

Как пишет Axios, США, Украина и Европа надеются, что новые поставки оружия изменят ход войны и расчеты Путина относительно прекращения огня.

В материале также сказано, что схему оплаты американского оружия для Украины странами Европы предложил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО две неделе назад. По мере того как разочарование Трампа Путиным возрастало, идея «начала воплощаться в реальность».

Инфографика: NV

Генсекретарь НАТО Марк Рютте во время брифинга с Трампом в Белом доме 14 июля рассказал, что президент США позвонил ему 10 июля и объявил: Украина должна получить все необходимое для защиты, но платить за это должны европейцы. По словам Рютте, среди стран, которые проявили заинтересованность, — Германия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада.

14 июля президент США Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря сделке Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Генсекретарь НАТО сказал, что речь идет об «огромном количестве военной техники», в том числе средствах ПВО и ракетах. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине уже имеющееся у них в арсенале оружие и закупать у США оружие для восполнения запасов.

Кроме того, Трамп пригрозил России тарифами в 100%, если она не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.