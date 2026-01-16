Попрощайтесь с 1,5 °С. Когда самый амбициозный целевой показатель Парижского соглашения будет превышен — The Economist
Промышленные выбросы неизбежно станут объектом внимания многих правительств в 2026 году (Фото: REUTERS/Hannah Beier/File Photo)
В 2026 году правительства окажутся перед сложным выбором, максимальный порог выбросов СО2, заложенный в Парижское соглашение 2015 года, может быть превышен уже в ближайшее время. Об этом пишет Рэйчел Доббс, корреспондент The Economist по вопросам климата и окружающей среды.
Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.
У своїх перших «аналітичних звітах», об'ємних томах наукових відомостей про клімат, що публікуються приблизно раз на вісім років, Міжурядова група експертів зі зміни клімату за допомогою низки сценаріїв змалювала, яким може бути майбутнє. Кожен зі сценаріїв передбачав певний рівень глобального потепління, заснований на різних припущеннях стосовно політик, технологій, використання енергії та чисельності населення. Але цей підхід виявився складним для розуміння неспеціалістами, не кажучи вже про те, щоб діяти відповідно до нього.
Та до п’ятого звіту 2013 року лінійна залежність підвищення температури від сукупних викидів вуглекислого газу стала очевидною. Це означало, що всі складні тонкощі можна виразити як простий «вуглецевий бюджет»: якщо ви хочете обмежити потепління