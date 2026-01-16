Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

У своїх перших «аналітичних звітах», об'ємних томах наукових відомостей про клімат, що публікуються приблизно раз на вісім років, Між­урядова група експертів зі зміни клімату за допомогою низки сценаріїв змалювала, яким може бути майбутнє. Кожен зі сценаріїв передбачав певний рівень глобального потепління, заснований на різних припущеннях стосовно політик, технологій, використання енергії та чисельності населення. Але цей підхід виявився складним для розуміння неспеціалістами, не кажучи вже про те, щоб діяти відповідно до нього.

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Та до п’ятого звіту 2013 ро­ку лінійна залежність підвищення температури від сукупних викидів вуглекислого газу стала очевидною. Це озна­чало, що всі складні тонкощі можна виразити як прос­тий «вуглецевий бюджет»: якщо ви хочете обмежити потепління