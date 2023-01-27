Британская разведка назвала дезинформацией заявления россиян об успехах вблизи Угледара и Орехова 27 января, 09:45 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Российские военные источники преднамеренно распространяют дезинформацию о том, что армия РФ якобы имеет успехи вблизи Угледара и Орехова, сообщила британская разведка в Twitter в пятницу, 27 января.

В разведке заявили, что за последние шесть дней российские интернет-комментаторы утверждали, что войска РФ «значительно продвинулись вперед», «прорвав» украинскую оборону в двух направлениях: в Запорожской области возле Орехова и в Донецкой — возле Угледара.

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«Российские подразделения, вероятно, проводили локальные пробные атаки в районе Орехова и Угледара, но маловероятно, что Россия действительно добилась каких-либо существенных успехов», — считает разведка.

В британском ведомстве заявили, что существует реальная вероятность того, что российские военные источники преднамеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать впечатление, что «российская операция набирает обороты».

В пятницу, 27 января Генштаб сообщил, что подразделения Сил обороны за минувшие сутки отразили атаки российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях.