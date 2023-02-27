Россия будет обеспокоена «необъяснимыми» взрывами в Мариуполе — британская разведка 27 февраля, 09:44 Оккупанты считали, что Мариуполь находится за пределами ударов ВСУ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным британской разведки, с 21 февраля 2023 года пророссийские источники заявили о по меньшей мере 14 взрывах в оккупированном Мариуполе. Вероятно, Россия будет озабочена этим.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что удары зафиксировали по складу боеприпасов в аэропорту Мариуполя, по двум топливным складам и металлургическому заводу, который Россия использует в качестве военной базы.

Видео дня

Разведка напоминает, что Мариуполь находится на расстоянии не менее 80 км от линии фронта.

«Россия, вероятно, будет обеспокоена тем, что необъяснимые взрывы происходят в зоне, которую она, вероятно, ранее оценивала как находящуюся вне пределов досягаемости обычных украинских ударных средств», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что хотя Мариуполь был сильно разрушен в начале войны, он важен для России, поскольку это крупнейший город, захваченный оккупационными войсками в 2022 году, который они все еще контролируют. Кроме того, он расположен на ключевом логистическом маршруте.

В четверг, 23 февраля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о нескольких взрывах в Мариуполе. Накануне Андрющенко говорил, что ВСУ в Мариуполе уничтожили два склада с топливом. Также в этот день мэрия Мариуполя сообщала об ударах ВСУ по БК оккупантов в районе морского порта.

