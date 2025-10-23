Зеленский заявил, что Украина никогда не использовала американское дальнобойное оружие для ударов по РФ

Силы обороны Украины никогда не использовали дальнобойное оружие производства США для нанесения ударов по «очень важным целям» на территории страны-агрессора РФ.

Об этом глава украинского государства заявил 23 октября во время общения с журналистами в Брюсселе.

«Мы никогда не использовали дальнобойное оружие американского производства по очень важным целям на территории РФ. Использовали разное, с неплохими дальнобойными возможностями, но это было исключительно на территории боевых действий… или подготовки к выходу на боевые задачи со стороны РФ», — именно так прокомментировал президент Зеленский информацию газеты Wall Street Journal о том, что власти США разрешили официальному Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь РФ.

По словам главы украинского государства, у Украины «есть четкое использование дальнобойных возможностей украинского производства, мы их задействуем — от 150 до 3000 км».

«Вопрос в том, как получить дополнительное финансирование, чтобы массово производить наши дальнобойные возможности», — подытожил он.

Инфографика: NV

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего радиуса действия, предоставленных западными союзниками.

Как рассказали изданию некоторые американские чиновники, они ожидают, что Украина осуществит больше атак с помощью ракеты Storm Shadow. Однако, как напомнили журналисты, эти ракеты имеют гораздо меньшую дальность полета, чем Tomahawk.

Кроме того, в издании упомянули, что 22 октября Украина нанесла удар по российскому заводу в Брянске, который производил взрывчатку и ракетное топливо, использовав британскую крылатую ракету Storm Shadow. В заявлении Генштаба ВСУ удар назвали «успешным попаданием», что прорвало российскую систему ПВО.

Как добавили в WSJ, такое непубличное решение США было принято после того, как полномочия по поддержке таких атак передали от министра обороны Пита Гегсета в Пентагоне главнокомандующему американских сил в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет командование НАТО.

Причем решение отменить ограничения на использование ракет Storm Shadow было принято еще до встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме на прошлой неделе, сообщил изданию источник, знакомый с ходом обсуждений.

Однако в ночь на 23 октября президент США Дональд Трамп опроверг информацию Wall Street Journal по данному вопросу.

«Статья в Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине использовать ракеты дальнего действия в глубине России, является фейковой новостью! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были, и к тому, что Украина с ними делает!», — написал он в своей соцсети Truth Social.