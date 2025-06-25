Парламент Ирана поддержал приостановление сотрудничества с МАГАТЭ

Спутниковый снимок показывает кратеры от авиаударов США над подземными центрифугами завода по обогащению урана в Натанзе, Иран, 22 июня 2025 года (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Парламент Ирана в среду, 25 июня, одобрил законопроект о приостановлении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает Mehr .

За законопроект проголосовал 221 депутат из 223 присутствующих.

Это решение было принято после того, как США нанесли удар по иранским ядерным объектам, нарушив этим, как считают в Иране, международное право, в частности Устав ООН, пишет агентство.

По словам одного из инициаторов законопроекта Али Хазриана, МАГАТЭ опубликовало «ложный» отчет по ядерной программе Ирана, что стало причиной для атаки на страну, сообщает Tasnim.

Как отметил спикер парламента, «сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов», пишет Reuters.

Ранее этот законопроект одобрил парламентский комитет по национальной безопасности. Как заявлял представитель комитета Эбрагим Резаи, документ предусматривает приостановление установки камер наблюдения на ядерных объектах, проведение инспекций и представление отчетов в МАГАТЭ.

Член президиума парламента Алирез Салими добавил, что, согласно законопроекту, инспекторы не будут иметь права въезжать в Иран.

Как сообщает Khabarfoori, документ еще должен одобрить Высший совет национальной безопасности Ирана.

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БПЛА. По данным местных СМИ, по состоянию на 18 июня в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу». Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля.

24 июня Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Сайт Axios уточнил, что прекращение огня должно было начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 07:00 24 июня по Киеву). К тому времени Израиль и Иран должны были завершить свои текущие военные миссии.

24 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала новый запуск баллистических ракет из Ирана после того, как Трамп объявил о перемирии между двумя странами.

Впоследствии канцелярия премьера Израиля сообщила, что Израиль нанес удар по военному объекту к северу от Тегерана 24 июня, но воздержался от дальнейших атак после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Дональдом Трампом.