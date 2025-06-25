После ударов США по трем ключевым ядерным объектам Ирана исчезли более 400 килограмм потенциально обогащенного урана. В МАГАТЭ настаивают на срочных инспекциях.

Об этом сообщает Fox News.

22 июня США нанесли удары по трем важным ядерным объектам Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. После этого почти более 400 килограмм обогащенного урана исчезли бесследно.

Реклама

Теперь генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси ставит перед собой задачу найти этот уран.

«Мы не имеем информации о его местонахождении. Наша задача — учесть каждый грамм урана», — подчеркнул Гросси в эфире Fox News.

По словам Гросси, удар по Натанзу нанес серьезный ущерб одному из помещений, где размещены центрифуги.

Исфахан также получил повреждения, но пока не удалось полностью оценить масштабы.

Иранские чиновники заявили, что перед атаками приняли «защитные меры», вероятно имея в виду эвакуацию материалов — однако куда именно их вывезли, не известно.

Несмотря на заявления иранской стороны, что не имеет планов создавать ядерное оружие, в МАГАТЭ не могут подтвердить «полностью мирный» характер программы.

По мнению Гросси, даже с ураном, обогащенным до 60% (а не до 90%, необходимых для оружия), отсутствие контроля вызывает серьезное беспокойство.

«Иран обязан сообщать обо всех материалах. И мы должны получить доступ для проверки. Время все выяснить», — подчеркнул Гросси.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Инфографика: NV

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимыми убытками». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

В Сети появились спутниковые снимки иранского ядерного объекта Фордо после атаки США, согласно которым центрифуги для обогащения урана, размещавшиеся глубоко под землей, вероятно, серьезно повреждены или разрушены.