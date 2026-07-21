США начали новую волну ударов по Ирану

Люди гуляют по Большому базару в Тегеране (Фото: Маджид Асгарипур / WANA (West Asia News Agency) через REUTERS)

Вооруженные силы США в понедельник, 20 июля, начали новую серию ударов по территории Ирана. Операция проводится по распоряжению главнокомандующего.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).



По данным американского командования, целью ударов является дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана, который Тегеран использует для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Реклама

Новый этап операции начался в 16:00 по восточному времени США.

Удары США по Ирану — что известно

5 июля Вооруженные силы США нанесли массированный удар по военным объектам в Иране, поразив более 140 целей. Операция была проведена в ответ на обстрел силами КСИР коммерческого контейнеровоза под флагом Кипра в Ормузском проливе.

8 июля Центральное командование США (CENTCOM) нанесло вторую серию авиаударов по южным регионам Ирана, в частности по портовым городам Чабахар и Бушир, в ответ на удары иранских беспилотников по трем торговым танкерам.

12 июля сообщалось, что Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива для судоходства после нового инцидента с гражданским судном, заявив, что ограничения будут действовать до особого распоряжения. В Тегеране также пригрозили новыми ударами по американским военным базам в случае дальнейшей эскалации со стороны США.

14 июля Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по Кувейту, Бахрейну и Иордании. В Тегеране тогда заявили, что эти атаки стали ответом на удары США.

15 июля Центральное командование США сообщило, что Соединенные Штаты возобновили морскую блокаду Ирана .

16 июля Тегеран заявил, что нанесет массированный удар , если президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы нанести удары по иранской инфраструктуре.