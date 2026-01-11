Истребители F-16 Воздушных сил Иордании присоединились к ударам США по объектам группировки Исламское государство на территории Сирии.

Об этом сообщают Politico и BBC со ссылкой на источники.



По данным источника среди американских военных, с которым общалось Politico, в операции было задействовано более 20 самолетов, в частности:

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F-15E

A-10

AC-130J

MQ-9

а также иорданские F-16

Эту же информацию подтвердил источник BBC.

Как сообщают CNN и BBC, во время операции США выпустили более 90 высокоточных боеприпасов по более чем 35 целям ИГИЛ на территории Сирии.

Об ударах ранее официально заявило Центральное командование США. По его данным, атаки были осуществлены около 20:30 по киевскому времени 10 января в рамках операции «Удар Соколиного Глаза», начатой 19 декабря 2025 года.

Операцию инициировали после гибели американских военнослужащих в районе Пальмиры 13 декабря. Как тогда сообщал представитель Пентагона Шон Парнелл, погибшие участвовали в миссии против террористических группировок, в частности ИГИЛ.

После этого президент США Дональд Трамп пообещал дать «очень серьезный ответ» ИГИЛ, назвав атаку ударом по США и Сирии в регионе, который не полностью контролируется сирийскими властями.

Привлечение авиации Иордании свидетельствует о координации действий США с региональными союзниками во время операций против террористических группировок на Ближнем Востоке.