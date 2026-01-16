Женщина смотрит в окно во время отключения электроэнергии после недавних ракетных и беспилотных атак России на объекты важнейшей гражданской инфраструктуры, Киев, Украина, 15 января 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Массированные удары России по энергетической инфраструктуре Украины в период сильных морозов направлены на то, чтобы создать новую волну украинских беженцев и таким образом усилить давление на европейские столицы и заставить их согласиться на завершение войны на условиях российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет The Spectator, указывая, что каждую из трех минувших зим Путин стремился сделать города Украины непригодными для жизни, лишив отопления и электричества. Но эти попытки были безуспешными. Однако в этот раз стратегия Кремля по превращению зимы в оружие может дать ему результат.

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При сильных морозах войска РФ пытаются разрушить как можно больше городских систем отопления, пишет The Spectator. Серия российских ударов обесточивала Одессу, Сумы, Днепр, Харьков, Житомир и Запорожье дольше чем на сутки, а также большую часть Киева и пригородов столицы.

Автор статьи указывает на неумолимый закон физики — замершая вода разрывает трубы и системы отопления, отремонтировать которые становится невозможным до весны.

Он также подчеркивает, что существует момент, когда города практически становятся непригодными для жизни, поскольку российские атаки лишают людей водо- и электроснабжения, систем отопления и общественного транспорта.

Суровая январская погода станет настоящим испытанием для силы воли украинцев, констатирует автор публикации.

В таких условиях многие люди оказываются перед сложнейшим выбором — оставаться или выехать из страны.

«Создание новой волны украинских беженцев — цель Кремля», — пишет автор, добавляя, что Путин таким образом хочет давить на европейские столицы и добиться от них согласия на окончание войны против Украины на его условиях.

Проблемой для Европы является растущее недовольство украинскими беженцами. Теперь почти в каждой европейской стране есть политическая сила, которая против продолжения помощи Украине и настаивает на компромиссе, который позволит остановить боевые действия.

Новая волна украинских беженцев, вероятно, станет дополнительной нагрузкой на и так ограниченные европейские бюджеты, испытанием для терпимости и создаст новое политическое давление, отмечает автор публикации.

14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Президент, в частности, анонсировал создание штаба, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве.

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Также он сообщил, что поручил правительству подготовить пересмотр правил относительно комендантского часа.

15 января Служба безопасности Украины заявила, что с начала отопительного сезона в стране Россия нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, подчеркнули в СБУ.

С начала октября 2025 года российские оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Также войска РФ нанесли 49 точечных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах Украины.

Больше всего комбинированных ударов по энергосистеме зафиксировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

СБУ назвала политику Кремля системным уничтожением энергосистемы Украины, что является преступлением против человечности международной категории.

16 января первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации.