За девять дней атак РФ по югу Украины повреждены или частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры и пять судов — Кубраков 27 июля, 09:31 РФ бьет по портовой инфраструктуре Украины после выхода из зернового соглашения (Фото:Press Service of the the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters)

После выхода РФ из зернового соглашения оккупанты повредили или частично уничтожили 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов в результате атак по югу Украины.

Об этом сообщил глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков после заседания Совета Украина-НАТО.

По его словам, это результаты девяти дней ударов.

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Кубраков подчеркнул, что РФ также фактически блокирует движение судов в направлении морских портов Украины, ограничивая судоходство в районе временно оккупированного Крыма и у территориальных вод Болгарии.

«Должны действовать быстро и решительно. Нельзя допустить блокады Черного моря русскими войсками. Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и к серьезному продовольственному кризису в мире, в частности, в таких гуманитарно чувствительных регионах как Африка и Азия», — добавил министр.

Он уточнил, что обсуждаются возможные пути противодействия циничным атакам врага и препятствованию свободному торговому судоходству.

17 июля РФ официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. Москва сразу же начала регулярно и целенаправленно атаковать портовую инфраструктуру и зерновые терминалы Одесской области.

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В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН. По данным СМИ, Украина создает временный альтернативный маршрут для экспорта продовольствия по Черному морю через территориальные воды Румынии.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, следующие в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, следующие в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

После выхода из зернового соглашения россияне регулярно обстреливали юг Украины ракетами и дронами — под ударом были Одесса и Николаев, в частности портовая инфраструктура и зерновые терминалы.

