Бред агрессора. Минобороны РФ объявило об ударах по «центрам принятия решений» и второй раз за месяц — о «поражении» Patriot

30 мая, 16:14
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С начала мая войска РФ атаковали Киев 17 раз, все вражеские цели удалось сбить (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

С начала мая войска РФ атаковали Киев 17 раз, все вражеские цели удалось сбить (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Минобороны страны-агрессора РФ отчиталось о последних ударах своих войск по Украине, наврав о поражении «центральных пунктов принятия решений» в Киеве.

На брифинге представитель российского силового ведомства нафантазировал, что в течение суток были «нанесены удары по центральным пунктам принятия решений», где якобы планировали «теракты на территории РФ».

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Все это, по версии россиян, должно было происходить под «руководством специалистов западных спецслужб».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пошел еще дальше и заявил о «поражении» в Киеве ЗРК Patriot.

При этом он не уточнил, где и когда это могло произойти. Также Шойгу не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов.

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С начала мая войска РФ осуществили уже 17 массированных ударов по Украине и Киеву с применением ракет и дронов-камикадзе.

Атаки преимущественно происходили ночью, однако 29 мая оккупанты поменяли тактику, ударив по Киеву баллистическими ракетами Искандер в полдень. Все 11 ракет удалось сбить. В Воздушных силах ВСУ заявили, что в украинской столице работал Patriot.

Силам украинской ПВО удается сбивать все вражеские цели над Киевом и большинство — в других областях страны, однако обломки сбитых ракет и ударных дронов могут попадать в объекты инфраструктуры и жилой сектор.

После очередной атаки в ночь на 16 мая в РФ снова заявили, что смогли уничтожить ЗРК Patriot.

Телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщил, что установка получила незначительные повреждения двух компонентов, но продолжала работу.

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Заместительница спикера Министерства обороны США Сабрина Синг заявила, что поврежденный в результате российской атаки зенитно-ракетный комплекс Patriot отремонтировали, он полностью восстановлен и в рабочем состоянии.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Минобороны РФ Ракетные удары ЗРК Patriot Война России против Украины

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