Бред агрессора. Минобороны РФ объявило об ударах по «центрам принятия решений» и второй раз за месяц — о «поражении» Patriot 30 мая, 16:14 С начала мая войска РФ атаковали Киев 17 раз, все вражеские цели удалось сбить (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Минобороны страны-агрессора РФ отчиталось о последних ударах своих войск по Украине, наврав о поражении «центральных пунктов принятия решений» в Киеве.

На брифинге представитель российского силового ведомства нафантазировал, что в течение суток были «нанесены удары по центральным пунктам принятия решений», где якобы планировали «теракты на территории РФ».

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Все это, по версии россиян, должно было происходить под «руководством специалистов западных спецслужб».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пошел еще дальше и заявил о «поражении» в Киеве ЗРК Patriot.

При этом он не уточнил, где и когда это могло произойти. Также Шойгу не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов.

С начала мая войска РФ осуществили уже 17 массированных ударов по Украине и Киеву с применением ракет и дронов-камикадзе.

Атаки преимущественно происходили ночью, однако 29 мая оккупанты поменяли тактику, ударив по Киеву баллистическими ракетами Искандер в полдень. Все 11 ракет удалось сбить. В Воздушных силах ВСУ заявили, что в украинской столице работал Patriot.

Силам украинской ПВО удается сбивать все вражеские цели над Киевом и большинство — в других областях страны, однако обломки сбитых ракет и ударных дронов могут попадать в объекты инфраструктуры и жилой сектор.

После очередной атаки в ночь на 16 мая в РФ снова заявили, что смогли уничтожить ЗРК Patriot.

Телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщил, что установка получила незначительные повреждения двух компонентов, но продолжала работу.

Заместительница спикера Министерства обороны США Сабрина Синг заявила, что поврежденный в результате российской атаки зенитно-ракетный комплекс Patriot отремонтировали, он полностью восстановлен и в рабочем состоянии.