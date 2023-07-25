Разговор с Сунаком после атак на Одессу. Зеленский заявил, что Украина нуждается в срочном усилении ПВО 25 июля, 12:17 Зеленский провел телефонные переговоры с премьером Британии Риши Сунаком (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно усилить ПВО для защиты Одессы после ежедневных атак РФ на регион.

Об этом он сказал во время телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком во вторник, 25 июля.

«Рассказал о ежедневных попытках России разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру. Мы должны защитить Одессу», — отметил украинский президент.

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Зеленский добавил, что также обсудил с Сунаком дальнейшее оборонное сотрудничество, ход украинских наступательных операций и актуальные оборонные потребности Украины.

Также лидеры Украины и Британии скоординировали будущие шаги по наполнению декларации стран G7 о поддержке Киева конкретными гарантиями безопасности на двусторонней основе.

В течение прошлой недели россияне регулярно обстреливали юг Украины ракетами и дронами — под ударом были Одесса и Николаев, в частности портовая инфраструктура и зерновые терминалы.

23 июля оккупанты совершили самую масштабную атаку на центр Одессы с начала развязанной полномасштабной войны, использовав 19 крылатых и баллистических ракет Оникс, Калибр, Х-22, Искандер-М и Искандер-К. Силы ПВО уничтожили девять воздушных целей.

В результате обстрела погиб мужчина, еще 21 человек пострадал, в том числе четверо детей. В историческом центре города значительные разрушения: ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор, всего повреждены 25 объектов исторической важности.

24 июля РФ атаковала Одесскую область дронами-камикадзе, пострадали семь человек. В порту Рени разрушены три склада с зерном.