Зеленский призвал ЕС направить спецмиссии на объекты энергетической инфраструктуры Украины 13 декабря, 12:33 Зеленский просит партнеров помочь Украине в энергетической сфере (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз направить спецмиссии на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом он сказал во время выступления на международной конференции о солидарности с народом Украины в Париже.

По словам Зеленского, такие миссии необходимы для стабилизации ситуации. От этих объектов зависит стабильность всего энергорегиона.

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«По аналогии с наблюдательными миссиями МАГАТЭ, которые договорились направить на все атомные станции Украины, мы призываем Евросоюз направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры», — сказал украинский президент.

Он добавил, что такие миссии ЕС могут стать фактором стабилизации ситуации и «надлежащего международного контроля».

Зеленский также обратился к партнерам Киева с просьбой оказать Украине срочную помощь в энергетической сфере.

«Нам нужен специальный механизм координации усилий — Парижский механизм, который позволит давать эффективные ответы на каждый случай российского энерготеррора. Мы можем создать систему принятия решений, которая может на 100% лишить смысла террористическую тактику России», — резюмировал он.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.



С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры. Последний массированный ракетный удар был нанесен 5 декабря. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами. Погибли четыре человека, во многих областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

По состоянию на 13 декабря в Укрэнерго заявили, что ситуация с электроэнергией в Украине остается сложной. Сохраняется значительный дефицит в энергосистеме.



