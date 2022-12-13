Зеленский призвал ЕС направить спецмиссии на объекты энергетической инфраструктуры Украины

13 декабря, 12:33
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Зеленский просит партнеров помочь Украине в энергетической сфере (Фото:ОП)

Зеленский просит партнеров помочь Украине в энергетической сфере (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз направить спецмиссии на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом он сказал во время выступления на международной конференции о солидарности с народом Украины в Париже.

По словам Зеленского, такие миссии необходимы для стабилизации ситуации. От этих объектов зависит стабильность всего энергорегиона.

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«По аналогии с наблюдательными миссиями МАГАТЭ, которые договорились направить на все атомные станции Украины, мы призываем Евросоюз направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры», — сказал украинский президент.

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Он добавил, что такие миссии ЕС могут стать фактором стабилизации ситуации и «надлежащего международного контроля».

Зеленский также обратился к партнерам Киева с просьбой оказать Украине срочную помощь в энергетической сфере.

«Нам нужен специальный механизм координации усилий — Парижский механизм, который позволит давать эффективные ответы на каждый случай российского энерготеррора. Мы можем создать систему принятия решений, которая может на 100% лишить смысла террористическую тактику России», — резюмировал он.

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РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры. Последний массированный ракетный удар был нанесен 5 декабря. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами. Погибли четыре человека, во многих областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

https://www.youtube.com/watch?v=g_yypPl5gxc&feature=emb_title

По состоянию на 13 декабря в Укрэнерго заявили, что ситуация с электроэнергией в Украине остается сложной. Сохраняется значительный дефицит в энергосистеме.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Евросоюз Энергетика Владимир Зеленский Война России против Украины

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