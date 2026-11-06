«Украина точно переживет эту зиму». Буданов заявил, что Россия хочет вызвать уличные протесты ударами по украинской инфраструктуре
Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал план российских оккупантов в отношении Украины на зиму 2026/2027 (Фото: President.gov.ua)
Российские оккупанты стремятся нанести своими ударами максимальный ущерб инфраструктуре Украины. Таким образом Кремль хочет вызвать сильное недовольство среди украинцев и спровоцировать протесты.
Об этом 6 ноября в интервью телеканалу CBS News сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
При этом глава ОП убежден, что план россиян не сработает.
«[Российские оккупанты хотят — ред.] нанести максимальный ущерб нашей критической инфраструктуре — чем, они надеются, ну, в их понимании, создать почву для социального недовольства, уличных протестов и подталкивания к, ну, по сути, сдаче национальных интересов. Но этого не будет», — сказал Буданов.
Кроме того, как сказал глава ОП, «Украина точно переживет эту зиму».
«Трудно, но пройдёт», — подытожил Буданов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 6 ноября, сообщил, что разведка предупредила об угрозе нового массированного удара со стороны страны-агрессора РФ.
Глава государства отметил, что, по данным разведки, враг готовит удар по энергетике, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре. Воздушные силы и ВСУ готовятся к обороне, однако это непросто, сказал президент. Он подчеркнул, что Украине нужны перехватчики для ЗРК Patriot, и в этом вопросе важна каждая договоренность и каждый день в поставках.
В ночь на 3 ноября Россия нанесла массированный удар по Украине с использованием баллистических ракет, крылатых ракет и дронов. Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области.
Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что россияне атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в девяти областях Украины, в частности, под ударом оказались крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также были атакованы ряд важных подстанций, в частности в западной части Украины. ДТЭК сообщила об остановке генерации на трёх своих ТЭС.
Силы ПВО сбили/подавили 309 целей, в том числе три баллистические ракеты «Искандер-М"/KN-23/"Циркон», 49 из 59 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/"Искандер-К" и 257 из 289 ударных БПЛА.
Агентство Bloomberg 3 ноября сообщило, что после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США Россия может усилить удары по украинской энергетике перед зимой.
Из-за российских ударов по энергетике во многих областях Украины действуют графики отключений от 2 до 4 очередей (более 12 часов без света).