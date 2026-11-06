«Украина точно переживет эту зиму». Буданов заявил, что Россия хочет вызвать уличные протесты ударами по украинской инфраструктуре

Об этом 6 ноября в интервью телеканалу CBS News сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

При этом глава ОП убежден, что план россиян не сработает.

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«[Российские оккупанты хотят — ред.] нанести максимальный ущерб нашей критической инфраструктуре — чем, они надеются, ну, в их понимании, создать почву для социального недовольства, уличных протестов и подталкивания к, ну, по сути, сдаче национальных интересов. Но этого не будет», — сказал Буданов.

Кроме того, как сказал глава ОП, «Украина точно переживет эту зиму».

«Трудно, но пройдёт», — подытожил Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 6 ноября, сообщил, что разведка предупредила об угрозе нового массированного удара со стороны страны-агрессора РФ.

Глава государства отметил, что, по данным разведки, враг готовит удар по энергетике, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре. Воздушные силы и ВСУ готовятся к обороне, однако это непросто, сказал президент. Он подчеркнул, что Украине нужны перехватчики для ЗРК Patriot, и в этом вопросе важна каждая договоренность и каждый день в поставках.

В ночь на 3 ноября Россия нанесла массированный удар по Украине с использованием баллистических ракет, крылатых ракет и дронов. Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что россияне атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в девяти областях Украины, в частности, под ударом оказались крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также были атакованы ряд важных подстанций, в частности в западной части Украины. ДТЭК сообщила об остановке генерации на трёх своих ТЭС.

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Силы ПВО сбили/подавили 309 целей, в том числе три баллистические ракеты «Искандер-М"/KN-23/"Циркон», 49 из 59 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/"Искандер-К" и 257 из 289 ударных БПЛА.

Агентство Bloomberg 3 ноября сообщило, что после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США Россия может усилить удары по украинской энергетике перед зимой.

Из-за российских ударов по энергетике во многих областях Украины действуют графики отключений от 2 до 4 очередей (более 12 часов без света).