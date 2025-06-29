США перехватили сообщения иранских высокопоставленных чиновников, которые обсуждали американские удары по ядерным объектам Ирана и отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.

Об этом сообщает The Washington Post в воскресенье, 29 июня, ссылаясь на четыре человека, знакомые с секретными разведывательными данными США.

По словам собеседников, в сообщениях иранские чиновники размышляли над тем, почему нанесенные Соединенными Штатами удары оказались не такими разрушительными и масштабными, как они ожидали.

Как пишет WP, администрация президента США Дональда Трампа не отрицает существование перехваченных сообщений, однако не согласилась с выводами иранских чиновников.

«Мысль о том, что неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов обломков, является чушью. Их программа создания ядерного оружия завершена», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Отвечая на вопрос о перехваченных сообщениях, представитель администрации Трампа также отмечал, что иранцы «ошибаются, потому что США уничтожили иранский завод по переработке металла».

«Мы знаем, что наше оружие было доставлено именно туда, куда мы хотели, и оно имело тот эффект, которого мы хотели», — заявил американский чиновник.

По словам источника, на прошлой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время засекреченных брифингов в Конгрессе сообщил законодателям, что несколько ключевых ядерных объектов Ирана, в частности иранский завод по переработке металла, были полностью уничтожены.

«Один телефонный звонок между неназванными иранцами — это не то же самое, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств, с многочисленными источниками и методами», — отмечал высокопоставленный представитель американской разведки.

В то же время сенатор Крис Мерфи утверждает, что президент США «сознательно вводил общественность в заблуждение, говоря, что ядерная программа Ирана была уничтожена».

«Вы не можете разбомбить знания, независимо от того, сколько ученых вы убьете. В Иране все еще есть люди, которые знают, как работать с центрифугами. И если у них все еще есть обогащенный уран и они все еще имеют возможность использовать центрифуги, то вы не отбрасываете программу на годы назад. Вы отбрасываете программу на месяцы», — заявил Мерфи.

Удары США по ядерным объектам Ирана — главное

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей.

25 июня американский президент на полях саммита НАТО неоднократно заявлял, что иранские ядерные объекты, в частности, завод Фордо, в результате ударов США были полностью уничтожены.

По его словам, американские бомбардировщики наносили удары «с точностью до 22 сантиметров» от цели. Он также резко раскритиковал издания CNN и NYT за материалы о том, что ядерные объекты Ирана не были полностью разрушены.

26 июня газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти стран Евросоюза убеждены, что Иран успел вывезти уран с завода по обогащению урана Фордо еще до бомбардировок США. Однако позже Трамп заявил, что иранским властям не удалось это сделать.

Как писал телеканал CNN 27 июня, Трамп заявил, что «безусловно» рассматривает возможность повторной бомбардировки ядерных объектов Ирана, если посчитает это необходимым.

В то же время американский лидер сказал, что не верит, что Иран сможет «в ближайшее время вернуться к ядерной программе» после нанесенных США бомбовых ударов по его ядерным объектам.

Администрация Трампа продолжает выражать уверенность в успехе ударов, но не предоставила разведывательных данных в поддержку заявления президента о том, что ядерная программа Ирана, по его словам, «уничтожена».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью CBS News, опубликованном 29 июня, сообщил, что Иран, вероятно, сможет начать производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев, несмотря на повреждение ряда ядерных объектов в результате атак США и Израиля.