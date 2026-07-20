Новый удар Сил обороны Украины по объектам в Московской области РФ нанес ущерб индустриальному парку Южные врата, который контролируется фондом Сергея Ролдугина — друга российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил Telegram-канал Агентство. Новости в понедельник, 20 июля.

В парке Южные врата, где в результате атаки дронов вспыхнул пожар, расположен один из складов российского маркетплейса Wildberries.

Реклама

По сути, Южные врата — это комплекс складов, среди арендаторов которого значатся Wildberries, Лемана Про (бывшая Leroy Merlin) и Alibaba Group.

Как отметило Агентство. Новости, оператором парка является компания Instone Development. Южные врата — ее крупнейший актив. Компания выкупила комплекс в 2022 году у чешской фирмы PPF Real Estate, решившей продать свои активы после полномасштабного вторжения России в Украину.

В начале 2026 года основным владельцем Instone Development стал фонд Талант и успех виолончелиста Сергея Ролдугина — личного друга главы Кремля Владимира Путина. В настоящее время фонду Ролдугина принадлежат 84% компании, еще 11% — компании Цинтекс, которая тоже находится в собственности фонда Талант и успех.

Попечительский совет фонда Талант и успех возглавляет сам Путин.

Утром 20 июля беспилотники атаковали логистический центр российского маркетплейса Wildberries в Подольске Московской области. На месте атаки вспыхнул масштабный пожар. Telegram-канал Exilenova+ также сообщал о пожаре в индустриальном парке Южные врата в подмосковном Домодедово.

Это была уже вторая атака беспилотников на объекты Wildberries. Утром 19 июля дроны также ударили по складам в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области РФ. Там возникли сильные пожары, дым был виден за километры. По данным интернет-издания Важные истории, убытки Wildberries и его продавцов могут превысить 100 млрд рублей ($1,28 млрд).