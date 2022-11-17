Из-за отказа Зеленского проводить переговоры. Песков заявил, что отсутствие света в Украине — это последствия действий Киева 17 ноября, 15:33 Дмитрий Песков говорит, что отсутствие света во многих регионах Украины — это последствия отказа Киева от переговоров (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo)

Спикер российского президента РФ Дмитрий Песков повторил классический тезис Москвы о том, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины из-за ее военного потенциала. А также добавил, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины — это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.

Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.

Песков, в частности, заявил, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые якобы «прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу».

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Он сказал, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины — это последствия действий киевских властей, которые, в частности, отказываются от переговоров.

«Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны относительно отказа от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить», — заявил кремлевский чиновник.

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе.

Во время трехчасовой утренней тревоги в Днепре, Киеве и многих областях Полтавской, Черкасской, Харьковской были слышны взрывы. Часть из них были работой украинского ПВО. Над столицей сбили две ракеты и пять дронов, прилетов в объекты в Киеве нет.