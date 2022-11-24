В РФ назвали массированные удары по Украине ответом на «накачку западным оружием» 24 ноября, 06:55 Последствия российских атак в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что это ответ Украине на «на накачку западным оружием».

Его слова приводятся на сайте постпредства.

Он обвинил страны НАТО в том, что «они ведут с Россией прокси-войну».

По его словам, целями российский ударов «являются объекты энергетической и иной инфраструктуры», которые используются для «военного снабжения украинских частей оружием, прежде всего западным, обеспечения логистики и связи украинских вооруженных формирований».

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По словам постпреда РФ при ООН, одной из целей войны России против Украины является «подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России».