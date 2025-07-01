Представители федерального правительства Германии подписали первый контракт на финансирование дальнобойного оружия для Украины. Речь идет о более 500 дальнобойных беспилотниках Антонов-196 (АН-196), пишет Welt .

Как отмечает издание, беспилотники уже были использованы для ударов по объектам в РФ. Они имеют дальность полета 1200 километров и несут взрывные заряды весом около 50 килограммов.

По данным издания, в ближайшие месяцы беспилотники уже будут готовы к широкому использованию. В то же время, как отмечает Welt, во время ударов по российским в ночь на 1 июля Украина, вероятно, использовала именно беспилотники типа Ан-196.

В Министерстве обороны Германии на запрос портала подтвердили, что Берлин взял на себя «финансирование производства дальнобойного оружия в Украине», однако не раскрыли подробностей относительно типа вооружения, сроков или объемов финансирования.

В ведомстве отметили, что эта поддержка позволит «в короткий срок предоставить стране, подвергшейся нападению, системы вооружения, которыми украинская армия уже овладела».

В ночь на 1 июля в оккупированных Донецке и Луганске прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы заявляли, что атака могла осуществляться крылатыми ракетами Storm Shadow, а также ударными беспилотниками.

Утром во вторник, 1 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода Купол, расположенного в республике Удмуртия. Расстояние до цели — более 1300 километров, сообщили источники NV в спецслужбе.

30 июня в Украину прибыл с визитом министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Он заявил, что Германия продолжит поддержку Украины, несмотря на надежды страны-агрессора России на ослабление помощи.

28 мая канцлер Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Германия профинансирует украинское производство дальнобойных систем. Мерц уточнил, что договоренности между странами также предусматривают сотрудничество в производстве дальнобойного оружия.