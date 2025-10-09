Европарламент призвал разрешить Украине бить западным оружием по территории России

Депутаты Европейского парламента считают, что с Украины необходимо снять ограничения по использованию оружия, которое ей предоставили западные государства, для ударов по военным целям на территории РФ.

Об этом говорится в резолюции Европарламента, утвержденной 9 октября, сообщает издание Европейская правда.

В документе указано, что именно со своей территории РФ атакует украинское население и критически важную гражданскую инфраструктуру. Поэтому необходимо разрешить Киеву бить западным оружием по военным целям страны-агрессора, отметили евродепутаты.

Кроме того, Европарламент призвал ЕС как можно быстрее начать использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

«Европарламент… повторно призывает государства-члены вместе с партнерами по G7 немедленно поддержать предложение Комиссии по использованию всех замороженных российских активов как основы для предоставления Украине существенной грантовой и кредитной помощи, возмещение которой будет зависеть от будущей уплаты Россией военных репараций, как юридически обоснованного и финансово значимого способа поддержания и усиления помощи ЕС для удовлетворения военных потребностей Украины, в частности в сфере противодействия беспилотным угрозам», — говорится в документе.

В резолюции, опубликованной 9 октября, Европарламент также призвал сбивать российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран Европейского Союза.

6 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина применяет для ударов по территории России оружие собственного производства, и это не только дроны.