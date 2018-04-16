Удары по Сирии. Россия повышает активность дезинформационной кампании

В течение 24 часов после удара в Сирии активность российских троллей существенно возросла, сообщила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт. Подробнее в сюжете Радио НВ.

Уайт сообщила об этом во время пресс-конференции по событиям, вызванным авиаударами США, Великобритании и Франции по ряду сирийских объектов в ответ на химическую атаку в городе Дума. Напомним, что в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силами ударить по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. Франция и Великобритания присоединились к этой операции.

Как воюет Россия

Россия всегда начинает информационную кампанию после военных действий, отметила в комментарии Радио НВ эксперт общественной организации Информационная безопасность Татьяна Попова. Примером является катастрофа боинга МН17 над Донбассом, после которой Россия в первые сутки выдала сразу несколько собственных версий события. Это было сделано, чтобы запутать ситуацию, добавила она. По той же причине Россия увеличила количество троллей вокруг операции в Сирии. По словам эксперта, целью России является показать, что удар, который нанесла коалиция трех государств, был неудачным.

«И Великобритания, и Франция, и США ожидают, что будут нанесены какие-то удары со стороны России. Они понимают, что, скорее всего, это будут не прямые военные столкновения, потому что если бы Россия этого хотела, она бы вмешалась в операцию по химическим объектам Сирии. Но она этого не сделала. То есть, Россия не хочет иметь прямого военного столкновения», - отметила эксперт по информационной безопасности.

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Россия акцентирует внимание на других методах войны, в частности, информационных, добавила Попова. Тролли, которых она запустила, - это, скорее всего, ответ. А наступательным шагом могут стать кибератаки в адрес США, Великобритании и Франции.

Где воюет Россия

Газета The Sunday Times утверждает, что цели России в Великобритании определены. Нападения на членов правительства и парламента подобные тем, что постигли Хиллари Клинтон во время президентских выборов в Соединенных Штатах. В тексте публикации также говорится, что эта дискредитирующая информации станет ответом Москвы на участие Лондона в ракетной операции против Сирии. По данным издания, Великобритания готовит пропорциональный кибрконтрудар. Этим занимается центр правительственной связи и минобороны страны. Эксперты уже разместились внутри компьютерных сетей российских целей, пишет газета. Источник на Даунинг стрит сообщает, что британское правительство готовит меры против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, который имеет тайные вклады в Великобритании. Финансовые меры против российских олигархов, отмечает собеседник издания, будут приняты в ближайшее время.

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Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй получила от спецслужб информацию о том, что Кремль с помощью хакеров готовит компромат на членов ее правительства и парламентариев. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на собственные источники в разведывательных службах Объединенного королевства.

За рамки информационной войны Россия не выйдет, отметил в комментарии Радио НВ председатель Украинского пиратского сообщества Сергей Ярыгин. Страна-агрессор будет ожидать ограничения доступа к информации со стороны других государств, добавил эксперт.

«Facebook сосчитал всего 300 аккаунтов, которые, по их мнению, принадлежали российским "ольгинцам". 400 аккаунтов, на самом деле, это количество, которое может вести один человек в этой информационной войне, по сравнению с тем, что действительно может делать эта огромная фабрика троллей. Сегодня в России единственное оружие - это действия в киберпространстве. Фейки, утечки информации, что угодно, но именно в информационном пространстве. На мой взгляд, мировое сообщество на все будет реагировать так, как хочет Россия, то есть будет ограничивать доступ к информации», - комментирует Сергей Ярыгин.

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Добавим, что отношения России и Великобритании усложняет отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Участие Великобритании в операции против сил Асада в Сирии углубила этот кризис.