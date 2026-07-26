Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно дальних ударов по территории государства-агрессора РФ. На нем присутствовали исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара и новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в воскресенье, 26 июля.

«Мы уже доказали, что украинские дроны могут достигать, в частности, целей в Уральском регионе, в Сибири и других отдаленных от Москвы землях», — отметил он.

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Владимир Зеленский напомнил, что дистанции для поражения объектов на территории РФ уже достигают более трех тысяч километров, и что большая территория, долгое время бывшая преимуществом врага, теперь превращается для него в «особую проблему».

Президент Украины сообщил, что на совещании был обновлен перечень приоритетных целей — «в соответствии с реальным влиянием на Россию и на ее способность продолжать и затягивать эту войну».

В ночь на 24 июля Силы обороны Украины поразили ракетами FP-5 Фламинго завод Авитек в российском городе Киров. Завод расположен на расстоянии более 1200 километров от Украины.

В начале июля издание Bloomberg писало о том, что украинские ракеты Фламинго держат в зоне досягаемости почти половину российских регионов.

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Что касается упомянутого Владимиром Зеленским российского Урала, то в апреле 2026 года этот регион впервые подвергся атаке украинских беспилотников.

В мае ракетная опасность впервые была объявлена в Ямало-Ненецком автономном округе РФ, расположенном на расстоянии более 2000 километров от границы с Украиной.