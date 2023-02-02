Удар по Исфахану. Иран обвинил Израиль в атаке дронов на военный завод 2 февраля, 12:25 Взрыв в Иране в ночь на 29 января (Фото:Pool via WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Иран обвинил Израиль в ударе беспилотников по военному заводу у города Исфахан и обещает «решительно реагировать». Об этом заявил посол и постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Ирвани, сообщает агентство ISNA.



В письме генсеку ООН он говорит, что об ответственности Израиля свидетельствуют предварительные выводы расследования, и ссылается на заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху в интервью CNN. Иранский посол призвал Совбез ООН осудить «воинственные заявления» и попросить Иерусалим «соблюдать международные законы».

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«У Ирана есть свое законное и неотъемлемое право, основанное на международном праве и Уставе ООН, защищать свою национальную безопасность и решительно реагировать на любую угрозу или правонарушение сионистского режима [Израиля], где и когда сочтет нужным», — заявил он.



Ранее в интервью Нетаньяху не подтвердил и не опроверг, причастен ли Израиль к атаке беспилотников на военный завод в Исфахане.

«Я никогда не говорю о конкретных операциях. И всякий раз, когда на Ближнем Востоке происходит какой-то взрыв, Израиль обвиняют или возлагают на него ответственность — иногда это так, иногда нет», — сказал политик.

В ночь на 29 января в иранских соцсетях появились сообщения о ряде взрывов и пожаров на несколько стратегических объектах в Иране. Позже был подтвержден только удар по оборонному комплексу в Исфахане — по данным Wall Street Journal, целью стал завод по производству боеприпасов. Он находится рядом с локациями Иранского центра космических исследований, который попал под санкции США за работу над иранской программой баллистических ракет.

AP сообщило, что за взрывами на военном заводе в Иране может стоять Израиль. Власти страны это не подтверждают. В министерстве обороны Ирана утверждают, что атака дронов на одно из оборонных предприятий в Исфахане была неудачной.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что взрывы в Иране являются прямым следствием политики страны, так как Тегеран продолжает поддерживать агрессию России, поставляя путинскому режиму вооружение.