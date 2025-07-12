Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Белом доме (Фото: REUTERS/Kevin Mohatt//File Photo)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Белый дом сказал президенту США Дональду Трампу, что его страна готова нанести повторные удары по объектам Ирана, если Тегеран возобновит работу над ядерной программой.

Об этом 11 июля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из США и Израиля.

По информации WSJ, Трамп заявил Нетаньяху, что выступает за дипломатическое урегулирование с Тегераном, но и не возражает против израильского плана.

Как рассказали собеседники издания, Трамп рассчитывает на то, что угроза дальнейших атак заставит Тегеран заключить соглашение, которое лишит возможности создавать ядерное оружие. Израиль скептически относится к этому. Однако Тегеран требует гарантий, что страна не подвергнется новым бомбардировкам в обмен на возобновление переговоров с Вашингтоном.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, Израиль не обязательно будет искать прямого американского одобрения для возобновления ударов по Ирану.

Высокопоставленный израильский чиновник рассказал, что любая попытка Ирана возродить разрушенную ядерную программу будет быстро обнаружена Израилем.

7 июля Axios со ссылкой на источники писало, что израильские чиновники считают, что Дональд Трамп может согласовать возобновление израильских атак на Иран.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

Телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь приостановили ее на несколько месяцев.

29 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран, вероятно, сможет начать производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев, несмотря на повреждение ряда ядерных объектов в результате атак США и Израиля.

В тот же день стало известно, что Иран начал ремонтные работы на подземном ядерном объекте в Натанзе после авиаударов США.

3 июля Axios, ссылаясь на два источника, знакомых с вопросом, писало, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планирует встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, чтобы возобновить переговоры по иранской ядерной программе.