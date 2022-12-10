Удары по территории РФ «нехороши» для Украины и интересов США, но Вашингтон уважает решения Киева — Белый дом 10 декабря, 11:22 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Выход войны за пределы Украины — «это не только не хорошо для украинского народа, но и однозначно не хорошо» для национальных интересов США, однако Вашингтон уважает суверенитет Украины и решения Киева.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

Он подчеркнул, что американская сторона продолжает поддерживать Украину, чтобы дать ей возможность защититься от российского агрессора.

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«Мы точно ни поощряли, ни способствовали ударам Украины по России. Наше внимание было — и остается — на обеспечении того, чтобы у них были необходимые возможности, ресурсы, необходимые для защиты. Все, что мы предоставляем, действительно разработано с учетом этого», — заявил он.

Кирби также добавил, что Украина вправе сама распоряжаться тем, как ей использовать вооружение, которое передают США.

«Мы предоставляем информацию, чтобы помочь им защититься. Мы, конечно, предоставляем им ресурсы и материальное оружие, чтобы защитить себя. Но они сами принимают решения. И вся идея, весь принцип этой войны заключается в суверенитете, и, в отличие от россиян, мы уважаем украинский суверенитет. Когда мы даем им систему вооружения, она принадлежит им, и то, где они ее используют, как они используют, сколько боеприпасов они используют […] — это решение Украины, и мы это уважаем», — сказал он.

9 декабря представитель пресс-службы федерального правительства Германии Кристине Гоффманн заявила, что военные объекты на территории России, от которых исходит угроза Украине, являются законными целями для ВСУ.

Инфографика: НВ

5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «стало меньше авиационной техники».

Также 6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.