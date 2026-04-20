В ОАЭ заявили, что более 90% целей, которые Иран поразил в стране, были гражданскими объектами

Более 90% целей, которые Иран поразил в Объединенных Арабских Эмиратах с начала эскалации на Ближнем Востоке, были объектами гражданской инфраструктуры.

Об этом заявила государственный министр по вопросам международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль Хашими, сообщает Politico.

Она отметила, что Тегеран выпустил по ОАЭ более 2800 ракет и дронов за первые 40 дней войны США и Израиля против Ирана.

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По ее словам, Иран стремится уничтожить «модель процветания и толерантности» ОАЭ.

«Мы использовали наши нефтяные богатства, чтобы создать экономическую мощь. Они же использовали свои богатства на преступные ядерные программы, ракеты, беспилотники, марионеток и тому подобное. Поэтому, в то время как мы пытались стать и стали международным, глобальным и ответственным игроком, они являются государством-изгоем. И они хотели разрушить эту модель, но недооценили нашу решимость», — сказала Рим Аль Хашими.

На вопрос, согласна ли она с оценкой президента США Дональда Трампа, что в Иране произошла смена режима, Аль-Хашими ответила: «Я знаю, что изменились конкретные лица. Сейчас у власти другие люди. Но как это изменило характер Корпуса стражей Исламской революции? Это еще предстоит увидеть — хотя, на данный момент, перспективы не выглядят очень обнадеживающими».

Министр отметила, что ОАЭ поддерживают «максимальное давление» на Иран, но предостерегают от атак на гражданское население.

«В конце концов, мы не хотим наносить вред иранскому народу. Это очень важно отметить. Но в то же время именно Революционная гвардия заняла военную позицию не только против США и Израиля, но и против тех же соседей, с которыми она взаимодействует через страны Персидского залива», — добавила она.

ОАЭ — одна из стран Ближнего Востока, которую Иран атакует в ответ на военную операцию Израиля и США. В конце марта Объединенные Арабские Эмираты официально заявили, что требуют компенсаций от Ирана за атаки на население и гражданскую инфраструктуру страны.

19 апреля Трамп заявил, что обстрел Ираном в Ормузском проливе французского и британского судна является нарушением соглашения о прекращении огня, и снова пригрозил ударами по мостам и электростанциям, если Тегеран не заключит соглашение с США.

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По словам президента США, его представители будут в Пакистане для переговоров вечером 20 апреля.

В то же время в Иране заявили, что сообщения о втором раунде переговоров с США являются «медиаигрой». Иран обвинил США в «необоснованных и нереалистичных требованиях», частой смене позиций, угрожающей риторике и продолжении морской блокады, что, как утверждает иранский режим, нарушает прекращение огня.