Евросоюз продолжит поддерживать Украину, несмотря на атаку дронов на Москву — президент Европаламента 31 мая, 22:34 Роберта Метцола (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Евросоюз должен и дальше поддерживать Украину оружием, несмотря на атаку дронов на Москву.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола в интервью Deutsche Welle.

Мецола считает, что атака дронов на Москву, в которых Россия обвиняет Киев, не должна повлиять на поддержку Украины, как и то, что оружие может потенциально применяться и для ударов по территории страны-агрессора. По ее словам, Евросоюз должен оказывать поддержку Украине, пока Россия не уйдет с ее территории.

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«Я думаю, что кто-либо, кто приводит этот аргумент, забывает о факте, что Россия вторглась в Украину. Это не конфликт между двумя странами. Это одна страна, которая вторглась в другую и забрала часть ее территории. И пока Россия не покинет Украину, мы не собираемся прекращать поддержку Украины», — сказала она.

Мецола также выступает за скорейшее одобрение предложения Еврокомиссии, которое позволит предоставлять Украине больше боеприпасов.

30 мая Москву атаковали неизвестные беспилотники. Минобороны РФ в российский диктатор Владимир Путин обвинили в этом Украину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар беспилотниками, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям» и отверг причастность Украины к атакам по столице РФ.