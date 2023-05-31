Евросоюз продолжит поддерживать Украину, несмотря на атаку дронов на Москву — президент Европаламента

31 мая, 22:34
Поделиться:
Роберта Метцола (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Роберта Метцола (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Евросоюз должен и дальше поддерживать Украину оружием, несмотря на атаку дронов на Москву.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола в интервью Deutsche Welle.

Мецола считает, что атака дронов на Москву, в которых Россия обвиняет Киев, не должна повлиять на поддержку Украины, как и то, что оружие может потенциально применяться и для ударов по территории страны-агрессора. По ее словам, Евросоюз должен оказывать поддержку Украине, пока Россия не уйдет с ее территории.

Видео дня

Читайте также:

Дым после удара дронами в Москве (Фото:Videо obtained by Reuters/via?REUTERS) Атаки дронов в России будут случаться все чаще. Кто и зачем организовал удар по Москве и Рублевке — версия Левина

«Я думаю, что кто-либо, кто приводит этот аргумент, забывает о факте, что Россия вторглась в Украину. Это не конфликт между двумя странами. Это одна страна, которая вторглась в другую и забрала часть ее территории. И пока Россия не покинет Украину, мы не собираемся прекращать поддержку Украины», — сказала она.

Мецола также выступает за скорейшее одобрение предложения Еврокомиссии, которое позволит предоставлять Украине больше боеприпасов.

30 мая Москву атаковали неизвестные беспилотники. Минобороны РФ в российский диктатор Владимир Путин обвинили в этом Украину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар беспилотниками, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям» и отверг причастность Украины к атакам по столице РФ.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Москва Поддержка Дроны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X