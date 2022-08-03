Удар ВСУ по российскому эшелону с боеприпасами прервал поставки из Крыма — Минобороны Британии 3 августа, 09:02 Удар ВСУ по российскому военному эшелону серьезно повредил железнодорожное сообщение с Крымом (Фото:fotoblend/pixabay.com)

В результате удара украинских сил по российскому эшелону с боеприпасами в Херсонской области, маловероятно, что железнодорожное сообщение с Крымом останется в рабочем состоянии.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Скорее всего, россияне отремонтируют железную дорогу через несколько дней, но она и дальше останется уязвимой точкой для российских сил и их цепочек поставки из Крыма в Херсон, отметили в ведомстве.

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Кроме того, Россия устроила паромную переправу для гражданского использования после того, как Антоновский мост получил серьезные повреждения, но ее почти точно будут использовать и российские военные для переброски сил и средств.

В британском Минобороны отметили, что в ближайшее время еще больше граждан в оккупированном Херсоне и окрестностях попытаются уехать из-за угрозы боевых действий и еще большего осложнения продовольственного положения. В этой связи возможна повышенная нагрузка на транспортные узлы и дополнительные меры со стороны оккупационных властей для контроля движения.



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