Украина поддержала атаку США на ядерные объекты Ирана и призвала к решительным действиям по завершению агрессии РФ

Украина поддержала атаку США на ядерные объекты Ирана . Об этом говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел, опубликованном в воскресенье, 22 июня.

«Убеждены, что принятые США совместно с Израилем меры против иранских ядерных объектов направили четкий сигнал иранскому режиму о недопустимости продолжения им политики, направленной на дестабилизацию ситуации безопасности на Ближнем Востоке», — заявили в МИД.

Там отметили, что иранской ядерной программе должен быть положен конец, чтобы она больше не угрожала другим странам.

В украинском ведомстве также отметили, что Иран является соучастником российской агрессии против Украины, поставляя РФ в частности БПЛА и технологии. В министерстве отметили, что неоднократно привлекали внимание международного сообщества, что такие действия Ирана являются грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

«В очередной раз призываем иранское руководство прекратить оказывать Москве помощь в ее агрессивной войне против Украины. Убеждены, что именно решительная политика „мира благодаря силе“, которая уже сейчас лишает иранский режим средств террора и дестабилизации региона, способна укрепить международный мир и безопасность не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. Завершение российской агрессии против Украины так же требует решимости, лидерства и увеличения давления на тех, кто не демонстрирует конструктива ради достижения мира», — сказано в заявлении.

В МИД добавили, что иранский народ заслуживает достойной жизни в понимании с Израилем и другими странами. В то же время в ведомстве отметили, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне нестабильной, и призвали стороны снизить напряжение в регионе и перейти к дипломатическому решению конфликта.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали ударов США. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн во время брифинга рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране называется Midnight Hammer (Полуночный молот). По его словам, американские военные применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушители бункеров».

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.