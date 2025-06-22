Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об эвакуации людей из зоны опасности перед ударом США по ядерным объектам Ирана (Фото: REUTERS/Lisa Leutner)

Накануне атаки США на ядерные объекты Ирана украинские дипломаты и Главное управление разведки Минобороны эвакуировали граждан Украины и государств-партнеров из зоны опасности.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в воскресенье, 22 июня, в соцсети Х.

По его словам, были эвакуированы 176 человек из Израиля в Египет. Также продолжается эвакуация с территории Ирана в Азербайджан.

Зеленский отметил, что среди людей, которых эвакуировала Украина, есть в частности граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.

«Реагируем на каждое обращение и продолжим эвакуационные мероприятия», — подчеркнул президент.

Он добавил, что поручил Министерству иностранных дел Украины и разведке обеспечить все возможности, необходимые для защиты украинцев на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.