CNN сообщило, о чем волновался Трамп перед ударами по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп имел некоторые опасения перед принятием решения об осуществлении атаки на ядерные объекты Ирана . Об этом сообщает CNN в воскресенье, 22 июня.

В материале сказано, что за неделю до атаки Трамп ежедневно проводил брифинги с членами команды по национальной безопасности для обсуждения планов операции.

Американский президент имел два опасения. Первое заключалось в том, чтобы атака США была решающей для уничтожения хорошо укрепленных объектов Ирана, включая подземный объект по обогащению урана в Фордо. Второе опасение было связано с тем, чтобы потенциальные действия не втянули США в затяжную войну.

Относительно первого пункта, пишет CNN, чиновники были уверены в том, что американские бомбы смогут пробить бункер даже несмотря на то, что такие действия не испытывались ранее. Впоследствии 22 июня председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил, что начальная оценка атаки свидетельствует о «чрезвычайно серьезных повреждениях и разрушениях» трех ядерных объектов Ирана. В то же время он отметил, что нужно время, чтобы определить окончательное влияние ударов на ядерный потенциал страны.

Что касается второго вопроса, который волновал Трампа, чиновники вряд ли могли пообещать президенту, что ответ Ирана не затянет США в новые военные действия.

Как сказано в материале, эта неопределенность, казалось, дала Трампу недельную паузу, в течение которой он публично заявлял, что еще не принял решение по ударам, хотя советники американского президента считали обратное.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали ударов США. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн во время брифинга рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране называется Midnight Hammer (Полуночный молот). По его словам, американские военные применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушители бункеров».

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.