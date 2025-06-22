После удара США по ядерным объектам. Глава МИД Ирана заявил, что поедет в Москву для встречи с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи собрался в Россию на фоне американской атаки на ядерные объекты (Фото: Iranian Foreign Ministry/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что позже в воскресенье, 22 июня, поедет в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на фоне атаки США на ядерные объекты Ирана .

Об этом пишет Associated Press.

«У нас (с Россией — ред.) стратегическое партнерство, всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции», — отметил Арагчи во время пресс-конференции в Стамбуле.

Он также назвал США «полностью ответственными» за последствия ударов по ядерным объектам Ирана. По словам Арагчи, хотя «двери дипломатии» всегда должны быть открытыми, «сейчас не тот случай».

Иранский министр также отметил, что нет «ни одной красной линии», которую бы не пересекли США.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.