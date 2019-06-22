Ведущий Fox News отговорил Трампа от нанесения удара по Ирану Сегодня, 09:20 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / CARLOS BARRIA REUTERS / CARLOS BARRIA

На решение президента США Дональда Трампа отменить удар по Ирану повлиял ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным журналистов, ведущий убедил президента США в том, что сотрудники администрации, настаивающие на ударе по Ирану, действуют не в интересах президента. Если США начнет войну с Ираном, Трампу не светит второй президентский срок.

«Каким бы значительным ни был этот совет, подобное настроение, несомненно, усилило сомнения, которые мучали Трампа и которые он скрывал» , — говорится в статье.

По данным издания, о том, что удар по Ирану может не увенчаться легкой победой, а перерасти в полноценную войну, президенту говорил не только телеведущий, но и другие скептики.



Издание отмечает, что Трамп, несмотря на воинственный настрой на публике, иногда отступает от варианта с применением силы, так как убежден, что Штаты пожертвовали слишком многими жизнями и ресурсами на бессмысленные ближневосточные войны.

Напомним, что президент США Дональд Трамп планировал нанести удар по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент.



Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.