Юрий Бутусов
Грабли для президента
Дмитрий Бондар
Нервные клетки восстанавливаются. 10 популярных мифов о работе мозга
Кристина Бердинских
Ренессанс Медведчука. Чего ждать дальше?
Анна Деревянко
Зеленый свет для бизнеса? Как прошла вчерашняя встреча с президентом
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Ведущий Fox News отговорил Трампа от нанесения удара по Ирану

Сегодня, 09:20
Цей матеріал також доступний українською
Ведущий Fox News отговорил Трампа от нанесения удара по Ирану - фото

REUTERS / CARLOS BARRIA

На решение президента США Дональда Трампа отменить удар по Ирану повлиял ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным журналистов, ведущий убедил президента США в том, что сотрудники администрации, настаивающие на ударе по Ирану, действуют не в интересах президента. Если США начнет войну с Ираном, Трампу не светит второй президентский срок.

«Каким бы значительным ни был этот совет, подобное настроение, несомненно, усилило сомнения, которые мучали Трампа и которые он скрывал» , — говорится в статье.

По данным издания, о том, что удар по Ирану может не увенчаться легкой победой, а перерасти в полноценную войну, президенту говорил не только телеведущий, но и другие скептики.

Издание отмечает, что Трамп, несмотря на воинственный настрой на публике, иногда отступает от варианта с применением силы, так как убежден, что Штаты пожертвовали слишком многими жизнями и ресурсами на бессмысленные ближневосточные войны.

Напомним, что президент США Дональд Трамп планировал нанести удар по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент.

Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.

Теги:   Иран США Дональд Трамп

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

Страны

Вчера, 16:28

img
Протесты в Грузии: задержаны более 300 человек
Политика

Вчера, 13:31

img
Зеленский внес в Раду законопроект о персональном голосовании нардепов
События

Вчера, 15:54

img
ВНО-2019: историю Украины не сдали 16% абитуриентов

ТОП 3

Геополитика

20 июня, 12:22

img
Сделали РФ козлом отпущения. Малайзия раскритиковала выводы следствия по МН17
11275
Геополитика

20 июня, 23:18

img
Катастрофа MH17: Германия прокомментировала выводы международной следственной группы
8350
Геополитика

Вчера, 20:11

img
Катастрофа MH17: Нидерланды разочарованы заявлениями премьера Малайзии
4720