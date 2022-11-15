В Чехии отреагировали на возможный удар РФ по Польше: все мы воспринимаем это как эскалацию 15 ноября, 23:51 Яна Чернохова (Фото:instagram.com/cernochova_jana)

Возможный ракетный удар России по Польше в любом случае усугубляет эскалацию конфликта, даже если он был ошибочным. Сейчас выясняется вопрос о том, был ли этот удар намеренным или ошибочным.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет Denik N.

Чиновница подчеркнула, что она считает информацию о падении российских ракет на территории Польши правдивой. Такие выводы она сделала после беседы с начальником чешского Генштаба и руководителем военной разведки.

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«Мы считаем доказанным, что ракеты упали на территорию Польши. Сейчас идет оценка ситуации. Во всяком случае, я считаю это эскалацией ситуации, даже если это была ошибка. И даже если это была провокация или умышленное решение, мы все это воспримем как эскалацию конфликта», — заявила глава Минобороны Чехии.

Также Чернохова отметила, что сейчас выясняется вопрос о том, был ли этот удар намеренным или ложным.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по нацбезопасности и обороне. По данным СМИ, причина — упавшие на территории страны российские ракеты, убившие двух человек.

Как сообщает польский ресурс радио ZET во вторник, 15 ноября две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. По данным СМИ, в результате российского удара погибли два человека.

Польские спасатели подтвердили гибель двух человек в Пшеводове из-за взрыва, но не уточнили его причину.

Информацию о российском ракетном ударе по территории Польши подтверждает AP со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки.

Также эта информация подтверждается Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Власти Польши официально не комментировали информацию о ракетном ударе. Впрочем, министр обороны Латвии Артис Пабрикс подтвердил, что российские ракеты упали на территории Польши.